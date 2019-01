Lauf durch den Ebertpark am 27. April

Ludwigshafen.Nach dem guten Zuspruch in beiden Vorjahren veranstaltet der Förderkreis Ebertpark am Samstag, 27. April, 14 Uhr, zum dritten Mal einen Parklauf – wieder mit drei Wettbewerben. Die Freizeitsportler gehen dabei auf eine sechs Kilometer lange Strecke. Die Bambini erreichen indes ihr Ziel bereits nach 500 Metern und die Jugendlichen nach 1000 Metern. Die Unterstützung durch das Publikum im vergangenen Jahr (Bild) an der Strecke war sehr groß, hofft Geschäftsführerin Constanze Kraus auf eine Wiederholung. Anmeldung sind unter www.br-timing.de möglich. ott (Bild: Rittelmann)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019