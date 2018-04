Lauf mit familiärem Charakter

Anzeige

Ludwigshafen.Andernorts mögen bis in die Haarspitzen motivierte Läufer auf jede einzelne Sekunde achten – beim Nordic Walking Halbmarathon in Rheingönheim steht der Spaß am Laufen absolut im Vordergrund. Und so versammeln sich auch zur 13. Auflage des Lauf-Events wieder an die 100 Teilnehmer am Vereinsgelände der Turngemeinschaft (TG) „Frei Heil“, um ihrem Hobby nachzugehen.

Dabei hat der familiäre Charakter der Laufveranstaltung längst Tradition: Aus Nordic Walking-Kursen und der Begeisterung ihrer Teilnehmer heraus entstanden, zeichnet seit Anfang an der Pfälzerwaldverein für die Streckenzeichnung verantwortlich, während sich die TG um die Verpflegung der Athleten mit Getränken und Bananen sorgt. Dass sich in jedem Jahr wieder mehr als 30 ehrenamtliche Helfer beider Vereine finden, um die Streckenposten zu stellen und die administrativen Details zu stemmen, ist für die TG-Vorsitzende Sabine Brendel „das große Geschenk einer gelungenen Kooperation“ – und die geht auf.

Strecke durch die Natur

Zum einen, weil die Strecken malerisch schön gelegen sind. Für die Laufeinsteiger führt ein kürzerer Zehn-Kilometer-Lauf am Rehbachtal und der Waldmühle auch am Pfaffenbusch und dem Wildgehege vorbei, ehe es am Rheingönheimer Kreuz langsam wieder in Richtung Ziel geht. Und auch, wenn die Halbmarathon-Athleten den großen Bogen um Altrip und am Altrhein vorbei auf Schotterwegen oder der Straße absolvieren müssen – die großen Anteile an weichem, natürlichen Boden dominieren und geben der Vorsitzenden des Pfälzerwaldvereins, Monika Birkholz, Recht, wenn sie das „Erlebnis Natur“ als Besonderheit des Traditionslaufes in den Vordergrund stellt.