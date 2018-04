Laufen durch Auenwald

Anzeige

Ludwigshafen.Spaß am Laufen ohne Zeitmessung – dies steht im Vordergrund beim 13. Nordic-Walking Halbmarathon, den die TG Frei Heil und der Pfälzerwald-Verein Rheingönheim am Sonntag, 14. April, gemeinsam veranstalten. Die Teilnehmer können dabei auf der Strecke durch den Auenwald in Richtung Altrip joggen, wandern oder mit Nordic-Walking-Stöcken laufen. Der Halbmarathon beginnt um 9 Uhr. Die zehn Kilometer lange Kurzstrecke startet um 10 Uhr und führt an den Rehbach auf Neuhofener Gemarkung und über Feld- und Waldwege zurück nach Rheingönheim. Nach dem Zieleinlauf erhält jeder Teilnehmer eine Medaille.

Start und Ziel ist an der Halle des Sportvereins (Hoher Weg 29). Weitere Infos unter Tel. 0621/54 32 03 oder im Internet unter www.tg-rheingoenheim.de und www.pwv-rheingoenheim.de. ott