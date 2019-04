Laufen durch den Auwald

Ludwigshafen.Spaß am Laufen ohne Zeitmessung – dies steht im Vordergrund beim Nordic-Walking Halbmarathon, den die TG Frei Heil und der Pfälzerwald-Verein Rheingönheim am Sonntag, 6.. April, organisieren. Wie in den vergangenen 13 Jahren können die Teilnehmer auf der Strecke durch den Auwald und das Rehbachtal in Richtung Altrip joggen, wandern oder mit Nordic-Walking-Stöcken laufen. Der Halbmarathon beginnt um 9 Uhr, die zehn Kilometer lange Kurzstrecke um 10 Uhr. Start und Ziel sind an der Halle des Sportvereins (Hoher Weg). Dort stehen auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung. Nach dem sportlichen Wettbewerb wird gegrillt. Die Teilnehmer können sich auch bei Kaffee und Kuchen stärken. Gut 40 Helfer der beiden Vereine sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.pwv-rheingoenheim.de. ott (Bild:Pfälzerwaldverein)

