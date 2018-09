Laufkurs gegen Depression

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Lauf-Club und die Ludwigshafener Initiative gegen Depression sind Partner des Projekts „Der Depression Beine machen“. Sie bieten Laufkurse und Nordic-Walking-Kurse für Menschen an, die seelischen Belastungen ausgesetzt sind oder einer depressiven Erkrankung vorbeugen möchten. Der nächste Laufkurs startet am Freitag, 21. September, auf der Parkinsel an der Pegeluhr. Er umfasst acht Termine und kostet 55 Euro. Dazu gibt es einen unverbindlichen Informationsabend am Freitag, 14. September, 17 Uhr, beim Ludwigshafener Kanu-Club, Hannelore-Kohl-Promenade 1. Die Kurs wird von Psychotherapeuten begleitet, die selbst mitlaufen. Weitere Infos unter der Telefonnummer 0152/21 94 85 82. ott

