Laufwettbewerb auf der Parkinsel

Ludwigshafen.Mit dem kostenlosen „Run Up 2019“ startet der Ludwigshafener Lauf-Club am Freitag, 29. März, in die neue Saison. Jeder Freizeitsportler kann sich auf dem knapp vier Kilometer langen Rundkurs durch den Stadtpark austoben. Kinder bis zwölf Jahre absolvieren hingegen eine kürzere Strecke über 800 Meter. Gestartet wird stets auf dem Parkplatz an der Pegeluhr. Bereits um 17 Uhr bietet der Verein einen Workshop zum Thema „Nordic-Walking – aber richtig“ an. Um 17.15 Uhr beginnen Mobilisations-, Kräftigungs- und Koordinationsübungen zum Aufwärmen. Um 17.30 Uhr werden dann die Läufer und (Nordic-) Walker auf die Strecke geschickt. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.03.2019