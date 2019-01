Leerstandfläche für freie Künstler

Ludwigshafen.Neue Wege will Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) zusammen mit Kulturbüroleiter Fabian Burstein gehen, um die freie Künstlerszene in der Stadt zu unterstützen. Eine leerstehende Geschäftsfläche in der Innenstadt soll ihnen als Spielfläche dienen. Dort sollen sich Theatergruppen, Bildende Künstler und andere Initiativen austauschen und gegenseitig Impulse geben. Zudem gibt die Verwaltung ab April eine Publikationsreihe heraus, um Kulturschaffende aus Ludwigshafen besser bekannt zu machen. Das Kulturbüro organisiert ferner jährlich drei Ausflüge in andere Kommunen, um dort neue Kultur- und Stadtkonzepte kennenzulernen.

Diese Maßnahmen sind das Ergebnis der im März 2018 gestarteten Gesprächsreihe, bei der sich Kulturschaffende, aber auch Sponsoren und Vertreter von Wirtschaft und Medien mit Verantwortlichen der Verwaltung austauschten. Vier Fragen standen dabei im Mittelpunkt: Was braucht Ludwigshafen am Dringendsten und wie kann dieser Bedarf gedeckt werden? Was kann die Kultur dazu beitragen und wie können Einzelne und Gruppen die Kultur unterstützen? Von 40 eingeladenen Akteuren kam die Hälfte zu ausführlichen Gesprächen, berichtete Bereichsleiter Dietrich Skibelski. „Dabei wurde leidenschaftlich und kontrovers diskutiert.“

„Mit der Gesprächsreihe wollen wir keine neuen Leuchtturmprojekte wie das Filmfestival schaffen, sondern kulturelle Kostbarkeiten in der Stadt unterstützen“, nannte die Beigeordnete als Ziel. Diese „Arbeit an der Basis“ soll dazu beitragen, das Image der Stadt zu verbessern.

Zuschüsse aufgestockt

Ermöglicht werden die neuen Maßnahmen durch Zusatzgelder für den Kulturbereich, die aus Mehreinnahmen durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes kommen. Zur Erinnerung: SPD und CDU hatten in einem gemeinsamen Antrag für den Haushalt 2019/2020 eine Anhebung der Zuschüsse um 5,6 Millionen Euro für sogenannte freiwillige Leistungen durchgesetzt, für Sport, Vereine, Soziales – und auch für Kultur.

Rund 15 000 Euro stehen nun für das auf ein Jahr befristete Ladenprojekt in der Fußgängerzone unter dem Arbeitstitel „Labor LU“ bereit. „Wir werden gemeinsam mit den Künstlern die Räume herrichten und etwa die Wände neu streichen“, sagte Burstein. Schnellstmöglich soll nach dem Willen der Bürgermeisterin die Leerstandsfläche angemietet werden. Die bisherigen Gespräche mit den Hauseigentümern seien indes schwierig gewesen.

Bereits am 9. März startet der erste Ausflug für 20 Teilnehmer, um sich über Kulturkonzepte in anderen Städten zu informieren. Zum Auftakt geht es nach Karlsruhe in den Alten Schlachthof, einer Konversionsfläche, die jetzt etwa für Ateliers oder Veranstaltungen genutzt wird. Auch Offenbach, mit einer ähnlichen Struktur wie Ludwigshafen, könnte ein lohnenswertes Ziel sein, merkte Burstein an.

In einer Kooperation mit einer experimentellen Werkstatt an der Hochschule Ludwigshafen sollen neue Methoden für die eigene Wahrnehmung und die kulturelle Arbeit entwickelt werden. Zudem stellt ein junges Team in der Publikationsreihe Proud relativ bekannte Künstler vor. Dies resultiert laut Burstein aus einer Erkenntnis der Gesprächsreihe, wonach die Kultur als Motor der Stadtentwicklung anerkannt werden soll. „Zudem sollten die linksrheinischen Künstler ein Netzwerk entwickeln – und auch mehr Selbstbewusstsein“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019