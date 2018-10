Lehrreiche Geschichten über reale Probleme

Ludwigshafen.Lieselotte kann nicht einschlafen. In ihrem Stall versucht die junge Kuh nahezu alles, um zur Ruhe zu kommen. Egal ob im Hühnerstall oder bei der Bäuerin – die Nacht endet beinahe im Chaos. Lieselotte ist die Hauptfigur in Alexander Steffensmeiers Kinderbuch „Lieselotte bleibt wach“ und das dazugehörige Kinderbuchkino eine Veranstaltung bei den ersten Ludwigshafener Kinderbuchtagen, die am Donnerstag, 25. Oktober, starten und bis 16. November andauern. Wie die Rinder-Dame mit ihren Schlafproblemen umgeht, wird am Donnerstag, 15. November, 8.30 Uhr, in der Bibliothek in der Gartenstadt aufgedeckt.

Die Veranstalter legen beim Programm unter dem Motto „Heb ab – Geschichten verleihen Flügel“ Wert auf Abwechslung. Neben klassischen Lesungen werden auch interaktive Erzähltheater oder Sprachspiele angeboten. „Wir wollen die Lust am Lesen wecken“, erhofft sich Stadtbibliotheks-Leiterin Tanja Weißmann einen bleibenden Effekt.

2000 junge Gäste erwartet

„Die Geschichten sind die Stellvertreter für reale Probleme“, erklärt Kulturbereichsleiter Dietrich Skibelski. Bei mehr als 30 Veranstaltungen sollen die Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren mit Wünschen, Schwierigkeiten und Konflikten in Berührung kommen. Die Veranstalter nennen das „Storyfiction“. Elvira Gensheimer, die verantwortlich für das Programm ist, erklärt, was gemeint ist: „Sie lernen, wie ein friedliches Miteinander gehen kann.“

Die soziale Kompetenz werde dadurch gestärkt, sagt sie und nennt ein Beispiel: „Bei der Lesung von ’Ich und Nikita und der Adopteur’ geht es um Zwillinge, bei denen sich einer der beiden vernachlässigt fühlt und adoptiert werden will. Bei der Lesung lernen die Kinder den Umgang mit diesen Themen.“ Diese Geschichte könnte auch bei anderen Geschwisterpaaren vorkommen, pflichtet Skibelski bei.

Mehr als 2000 Kinder werden insgesamt erwartet. Die Vormittags-Veranstaltungen sind ausgebucht. Nur Termine an Wochenenden und Nachmittagen, für die eine Anmeldung erforderlich ist, sind noch frei – wie beispielsweise für das Zirkusschauspiel von Projecto Anagrama am Sonntag, 28. Oktober, 15 Uhr.

Außerdem können die Kinder beim Literarischen Geocaching – also dem Auffinden von Orten mit Hilfe eines GPS-Geräts – am Samstag, 10. November, 10 Uhr, teilnehmen. „Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen“, erklärt Daniel Rübel, Mitarbeiter der Stadtbibliothek, und ergänzt wehmütig: „So ein Programm hätte ich mir in meiner Kindheit gewünscht.“

Info: Infos unter: ludwigshafen.de/stadtbibliothek

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018