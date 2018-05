Leichtigkeit und Körperbeherrschung

Anzeige

Ludwigshafen.Auf schnelle lateinamerikanische Rhythmen kann man nur mit einer schnellen Aufführung antworten: Die Gruppe Shining Stars tanzt komplizierte Schrittfolgen zu den komplexen Grooves. Furios sind die Armbewegungen der jungen Tänzerinnen, die Pferdeschwänze fliegen synchron durch die Luft. Tanzen erfordert Körperbeherrschung und trotzdem ist ihnen ihre Leichtigkeit anzusehen.

Ihre Choreographin und Tanzlehrerin Nieesha Pooni schätzt am Tanzfest der Tanz- und Sportbühne Ludwigshafen besonders, dass sie hier die Zuschauerreaktionen direkt mitbekommt. „Den Tänzerinnen macht es Spaß. Sie übertragen ihre Energie auf das Publikum. Das motiviert“, sagt sie am Samstagnachmittag in der Turnhalle der integrierten Gesamtschule Ernst Bloch. 20 Gruppen treten mit ihren HipHop- und DanceHall-Formationen auf. Die jüngsten Vereinsmitglieder der Frühförderungsgruppe sind zwischen drei und sechs Jahre alt und tanzen in flamingofarbenen Tütüs. In allen Stadtteilen Ludwigshafens bedient der Verein die Interessen von Hobby- und Profitänzern.

Tanzen ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Als Form zwischenmenschlichen Handelns wird das Tanzen heute in unserer Gesellschaft gesehen und gepflegt. So beschreibt es auch die Vereinspräsidentin Tamara Müller: „Tanzen ist eine Sprache und schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Unsere Mädchen wachsen in den Tanzgruppen schnell zusammen und verstehen sich, auch wenn sie aus verschiedenen Nationen kommen und alle verschieden sind. Anders als in der Tanzschule, erhalten bei uns auch Mädchen eine Chance, die aus Familien mit geringeren finanziellen Mitteln kommen. Der Verein fördert sie, indem Kostüme gestellt und die Reisekosten übernommen werden. Die Mädchen zahlen nur einen Monatsbeitrag. Einen solchen Sport könnten sich viele Familien sonst nicht leisten.“