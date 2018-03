Leiden als zentrales Thema

Anzeige

Ludwigshafen.„Die Werke, die wir heute um uns und vor uns sehen, zeigen in einer außerordentlichen Qualität und Ausdruckskraft, wie Künstler sich dem Leid des Menschen stellen, es an sich heranlassen, es manchmal auch selbst durchleben, und es schließlich mit ihren Mitteln anschaubar machen.“ Mit diesen Worten beschreibt Gemeindepfarrerin Cornelia Zeißig bei der Vernissage in der Friedenskirche den Kern der Ausstellung „Grieshaber-Passion im Dialog mit Werken des 20. Jahrhunderts“.

Insgesamt sind es 22 bedeutende Werke des 20. Jahrhunderts, die bis zum 18. März in der Kulturkirche zu sehen sein werden: Neben dem 1967 entstandenen sogenannten „polnischen“ Kreuzweg von HAP Grieshaber (1909-1981) mit seinen 14 Holzschnitt-Blättern können acht Einzelgrafiken von Max Beckmann, Lovis Corinth, Otto Dix, George Grosz, Keith Haring, Arnulf Rainer, Robert Rauschenberg und Odilon Redon im Gemeindesaal in Augenschein genommen werden.

Die Einzelgrafiken zeigen das Antlitz Jesu oder das Golgatha-Motiv der Kreuzigung und finden sich in gegenüberliegender Hängung zum Grieshaber-Zyklus wieder – um damit gleichsam in einen eindrücklichen Dialog mit dessen 14 Passions-Stationen zu treten.