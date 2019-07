Leidenschaft für den Vogelschutz

Ludwigshafen.Es gibt nur wenige, die sich über Jahrzehnte hinweg so stark für den Natur- und Vogelschutz engagierten wie er: Rund 12 000 Bäume und Sträucher pflanzte auf seine Initiative hin der Verein für Vogelschutz in Oppau seit 1978 in den nördlichen Stadtteilen – etwa im Oppauer Park, dem neuen Grünzug zur Pfingstweide, am ehemaligen Frankenthaler Kanal oder am Günther-Janson- Platz. Nun ist der langjährige Vorsitzende Alfred Pfeiffer (Bild) im Alter von 81 Jahren gestorben.

Bei seinem leidenschaftlichen Einsatz für den Umweltschutz legte er sich öfter mit Behörden und Firmen an – vielfach mit Erfolg. Der Verein legte zwei Amphibienteiche an, brachte Wildblumen und Wild-Orchideen aus und stellte Schautafeln auf. 42 Jahre lang war Pfeiffer Vorsitzender des Vereins, der 1989 mit dem Umweltschutzpreis der Stadt ausgezeichnet wurde. Auch 2003 und 2005 gehörte dieser wieder zu den Preisträgern.

Für seine Verdienste um die Vogelwelt ehrte ihn die Volkshochschule mit der Goldenen Nisthöhle. Die Arbeitsgemeinschaft der Vereine verlieh ihm mit dem Wappenschild die höchste Ehrung. „Die Bürger der nördlichen Stadtteile haben dem Vollblutnatur- und tierschützer viel zu verdanken“, sagt Arge-Vorsitzender Hubert Eisenhauer am Dienstag.

Alfred Pfeiffer wird am Donnerstag um 14 Uhr auf dem Friedhof Oppau beigesetzt. ott (Bild: Rittelmann)

