Lenkräder aus Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Multifunktionslenkräder und iDrive-Controller entwendeten Unbekannte aus insgesamt sechs BMWs, die auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Ruchheimer Straße in Ludwigshafen abgestellt waren. Nach Angaben der Polizei schlugen die Diebe die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, um an ihre Beute zu gelangen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 25 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020