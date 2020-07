Lernen in den Ferien

Ludwigshafen.Von diesem Montag, 13. Juli, an können Eltern ihre Kinder für eine sogenannte Sommerschule anmelden. Die Stadt Ludwigshafen möchte Schülern der Klassenstufen 1 bis 8 damit eine besondere Fördermaßnahme anbieten. In den letzten beiden Wochen der Ferien – vom 3. bis 7. August sowie 10. bis 14. August – sollen Kinder in kleinen Lerngruppen eine systematische Förderung der Grundkompetenzen in Deutsch und/oder Mathematik erhalten. Die Kurse sollen drei Stunden täglich von Montag bis Freitag umfassen – voraussichtlich am Vormittag. Bisher haben der Stadt zufolge Eltern von 1350 Kindern ihr Interesse an der Förderung bekundet.

Die Sommerschule findet an folgenden Einrichtungen statt: Erich-Kästner-Schule, Goetheschule Nord, Gräfenauschule, Lessingschule, Niederfeldschule, Schillerschule Mundenheim (Pavillon der Förderschule), Schillerschule Oggersheim, Wittelsbachschule, Adolf-Diesterweg-Realschule plus, Theodor-Heuss-Gymnasium und Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium. Unter www.sommerschule.edulu.de sind Anmeldungen möglich.

