Lernen mit Vierbeinern

Anzeige

Die zwei im Heim lebenden American Staffordshire-Terrier werden in Deutschland als gefährliche Kampfhunde eingestuft. Sie dürfen in den meisten Bundesländern nur gehalten werden, wenn ein „berechtigtes Interesse“ nachgewiesen werden kann. Sheila, der weibliche American Staffordshire, wird am Nachmittag mit Maulkorb von einer Helferin ausgeführt. Die Pfleger gehen mit den Hunden, die schon lange hier sind, zwei Mal am Tag raus.

Doch im Tierheim gibt es nicht nur Hunde. „Bei den Katzen, die hier ankommen, handelt es sich oft um Fundtiere“, erklärt Pia Terne den Kindern: „So nennt man Streuner, die weggelaufen sind oder um die sich niemand mehr kümmert. Oft sind die Besitzer ins Altersheim gekommen, verstorben oder haben sie einfach ausgesetzt.“ Die meisten würden nicht lange bleiben.

Das Tierheim vermittele jährlich rund 450 Tiere an neue Besitzer. „William ist eine unserer beiden schwierigen Katzen. Er und Zitti laufen draußen, weil sie sich hier wohlfühlen sollen“, sagt die Tierheimvorsitzende mit Blick auf den Kater, der seine Krallen zu einer Drohgebärde ausgefahren hat.

Bei Bio-Saft und Kuchen lösen die Kinder nach der Führung ihr Tierquiz. Sie haben alle bestanden. Wenn sie vier Workshops absolviert haben, erhalten sie eine Urkunde bei der Diplomfeier in der Hochschule Ludwigshafen. Die Kinder erzählen von ihrem Bedürfnis, für ihr Haustier zu sorgen und es zu beschäftigen. Sie wissen, dass Tiere Ansprache und Fürsorge brauchen. „Ich übernehme Verantwortung für meine drei Hunde“, sagt der neunjährige Dominik: „Sie fressen viele Dosen Hundefutter am Tag.“ Die gleichaltrige Elin sieht in ihren zwei Pferden auch einen emotionalen Anker: „Ich finde Trost bei meinen Pferden, wenn es mir mal schlecht geht. Man muss Vertrauen zu den Tieren aufbauen“, sagt sie.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018