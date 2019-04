Lese-Rallye mit Filmen

Ludwigshafen.„Warum wird eigentlich alles besser?“ lautet die zentrale Frage des BASF-Kulturförderprogramms „Tor 4“. Drei Projekte laden in den nächsten Wochen dazu ein, nach Antworten zu suchen. Eine mobile Container-Bibliothek des Jugendkulturzentrums Forum macht von Sonntag, 7. April, bis Samstag, 13. April, Station auf dem Besucherparkplatz gegenüber von BASF-Tor 2. Die Besucher können schmökern und der Profi-Leserin Laura Volk zuhören. Sie stellt täglich von 11 bis 18.30 Uhr Texte aus verschiedenen Werken vor. Bei einem Open-Air-Filmabend wird am 7. April, 19 Uhr, Wim Wenders‘ Klassiker „Himmel über Berlin“ gezeigt. Zum Rahmenprogramm zählen auch eine Aufzeichnung mit dem Hörbuch-Kollektiv (9. April, 19 Uhr), ein Vortrag über das bedingungslose Grundeinkommen von Ellen Bareis (12. April, 19 Uhr) und eine Lese-Rallye am 13. April von 10 bis 16 Uhr.

Für die Mal-Mitmachaktion „Ludwigshafen summt und brummt“ im Hack-Museum steht am Freitag, 5. April, ab 16 Uhr die erste Aussaat- und Pflanzaktion auf der Rückseite des Gebäudes der BASF Wohnen und Bauen (Zugang über Ruthenstraße) an. Besucher können bienenfreundliche Flora ausbringen und kleine Insektenhotels bauen. Am 11. April startet im Kunstverein (Reichert-Haus) die Begleitausstellung zum Projekt „Beschwerde-Chöre“. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019