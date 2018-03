Leseabend über die Römer

Anzeige

Ludwigshafen.Das Stadtmuseum und der Förderverein für einen Archäologiepark Rheingönheim bieten am Donnerstag, 5. April, 17 Uhr, im Museum (Rathaus-Center, 1. OG) einen Leseabend für Kinder von sieben bis zehn Jahren über die Römer an. Dabei werden ihnen Ereignisse und Themen aus der Welt der Antike und über die Herrschaftszeit des römischen Imperiums nahegebracht. Bei einem Workshop mit Führung erfahren Kinder von sechs bis neun Jahren am Samstag, 7. April, 14 Uhr, etwas über den Alltag der Legionäre im Römischen Reich und auf dem Gebiet des heutigen Rheingönheim. Danach können sie das Erlernte beim Malen und Basteln umsetzen. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich. Das Stadtmuseum zeigt die Ausstellung „Römer in Ludwigshafen“ bis zum 28. Juli. ott