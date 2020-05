Leseplätze wieder offen

Ludwigshafen.Die Stadtbibliothek lockert ab Dienstag, 2. Juni, einige Einschränkungen. Besucher können sich länger als nur zur Ausleihe im Gebäude Bismarckstraße aufhalten. Eine reduzierte Zahl von Lese- und Arbeitsplätze wurde freigegeben. Zeitungen stehen wieder zur Verfügung. Besucher können zwar keine Notebooks und Tablets ausleihen, aber eigene Geräte zum Arbeiten mitbringen. Um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden die Namen und Adressen der Nutzer erfasst.

In der Kinderbibliothek und in den Stadtteil-Bibliotheken sind wegen der Raumsituation diese Lockerungen noch nicht möglich, hier können nur Medien ausgeliehen und zurückgegeben werden. Die Stadteil-Bibliotheken sind einmal wöchentlich von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags sind die Zweigstellen in Rheingönheim und Gartenstadt geöffnet, mittwochs in Edigheim und Ruchheim, donnerstags in Mundenheim und Oppau sowie freitags in Friesenheim und Oggersheim. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020