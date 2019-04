Lesestoff findet dankbare Abnehmer

Ludwigshafen.Zu einer Bücher-Börse im Rathaus-Center lud die Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen/Mannheim (SALuMa) ein. Eine gute Woche lang, bis zum gestrigen Welttag des Buches, war ein großer Büchertisch in der Eingangshalle aufgebaut. Dort gaben viele Bürger, deren Bücherregale vollgestopft sind, ausgelesene Romane und nicht mehr benötigte Sachbücher ab. Diese warteten auf neue Leser, die eine Spende in die Sparschweine stecken konnten. Der Erlös fließt in Kurse, Fahrtkosten und Lernmaterial für die Analphabeten-Selbsthilfegruppe.

Den Stand betreuten Vereinsmitglieder, die ihre eigene Geschichte zu erzählen hatten. „Auch ich war früher eine Analphabetin. Wir waren zu Hause elf Kinder, mein Vater arbeitete Schicht, meine Mutter war mit uns überfordert“, erzählt Sirikit Schorer, SALuMa-Vorsitzende. „Erst mit 53 Jahren habe ich Lesen und Schreiben gelernt. Früher konnte ich nicht so offen damit umgehen wie heute. Bei meinen Kindern habe ich sehr darauf geachtet, dass sie Lesen und Schreiben lernen. Heute bin ich stolz darauf, dass sie alle einen Beruf haben.“ Sorgen macht sich Schorer eher um ihre Enkel. „In der Schule gibt es zu wenige Lehrer, es fallen oft Schulstunden aus.“

Hilfe im Alltag

Wie etwa 7,5 Millionen Erwachsene in Deutschland gehörte Schorer zu den funktionalen Analphabeten. Diese können beispielsweise ihren Namen schreiben und einige Wörter aus dem Alltagsleben lesen, scheitern jedoch an längeren Texten. Hinzu kommen jedes Jahr 50 000 Schüler bundesweit, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Auch Geflüchtete haben häufig Probleme beim Lesen und Schreiben der lateinischen Schrift – noch mehr Gründe, offen darüber zu sprechen.

Die Selbsthilfegruppe ist sehr aktiv auf Buchmessen und im Job-Center. Sie bietet Betroffenen Hilfe auf der Arbeit und im Alltag an und schaut gemeinsam mit ihnen nach geeigneten Kursen. Diese finden bei der Volkshochschule im Bürgerhof, bei der Abendakademie Mannheim oder im Lerncafé in dem Mehrgenerationenhaus in der Falkenstraße statt.

„Die Büchertisch-Aktion gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren. „Wir brauchen die Spenden, da die Kurse nicht gratis sind. Die Besucher des Rathaus-Centers freuen sich, wenn sie Bücher bringen und neue mitnehmen können“, sagte Kursleiterin Elfriede Haller. Es wurden so viele Bücher abgegeben, dass welche in einem Lager untergebracht waren, die dann nach und nach aufgefüllt wurden. Einer der interessierten Leser, die Bücher ergatterten, war Yousef Mantk, Journalist und Autor: „Ich lese gerne Romane, bin aktiv bei der Buchmesse und schreibe Gedichte und Texte über historische Themen – auf Kurdisch.“

Viele Büchertisch-Stammgäste schauten vorbei. „Ich komme jedes Jahr und bringe Bücher, zumal eine Bekannte beim Stand der Selbsthilfegruppe mitmacht“, sagte eine Frau. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, ein Buch auch online zu lesen, meinte sie: „Wenn ich viel auf Reisen wäre, würde ich eines benutzen. Doch ich verbringe die meiste Zeit daheim, daher bleibe ich bei Büchern aus Papier.“

