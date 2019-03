Lessingschule verteidigt ihren Titel

Ludwigshafen.Die Edigheimer Lessingschule hat gestern den Vergleichskampf im Geräteturnen der Ludwigshafener Grundschulen gewonnen und damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Mit 206 Punkten landete sie knapp vor der Karl-Kreuter-Schule (Oggersheim), die mit 201,5 Punkten den zweiten Rang belegte. Den dritten Platz belegte die Rheingönheimer Mozartschule mit 177,5 Punkten. Insgesamt gingen bei dem Wettbewerb acht Grundschulen mit jeweils zwölf Schülern – sechs Jungen und sechs Mädchen – aus den Klassen drei und vier an den Start, wie Schulsport-Koordinatorin Sandra Staat berichtete. Auf den Programm standen Übungen am Schwebebalken, Boden, Reck, Bock und Barren sowie eine sogenannte Miteinanderübung von drei Kindern (Bild). „Bei den Einzelleistungen gab es in diesem Jahr zehn Einzelsieger, die die volle oder nahezu volle Punktzahl erreichten“, so Staat. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019