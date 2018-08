Lesung mit Springer

Anzeige

Ludwigshafen.Die Anfänge des privaten Hörfunks erlebte Hildegard Springer (Bild) als Tontechnikerin bei der Anstalt für Kabelkommunikation in Ludwigshafen mit, 1984 wurde sie dort zur Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Ihre Erfahrungen als „Frau der ersten Stunde“ bei den neuen Medien veröffentlichte sie in einem Buch „Radio-aktiv“. Daraus liest sie am Mittwoch, 22. August, 19 Uhr, in der Stadtteilbibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13. Die Sozialdemokratin, die am Sonntag ihren 80. Geburtstag feierte, gehörte 25 Jahre lang bis 1999 dem Stadtrat an. Die frühere SPD-Fraktionsvize und Ehrenringträgerin engagierte sich unter anderem für das damalige Kulturdepot und initiierte einen Kunstmarkt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bezeichnete sie als „kulturpolitisches Urgestein“. ott (Bild: privat)