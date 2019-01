Lesung über Bloch und Dutschke

Ludwigshafen.Eine ungewöhnliche Freundschaft verband den in Ludwigshafen geborenen Philosophen Ernst Bloch (1885-1977) mit dem Wortführer der Studentenbewegung Rudi Dutschke (1940-1979) und seiner aus den USA stammenden Frau Gretchen. Das Ernst-Bloch-Zentrum widmet deshalb zur Ausstellung „Remember 1968“ einige Veranstaltungen dieser Verbindung. Den Auftakt bildet am Donnerstag, 17. Januar, 19 Uhr, eine Lesung von Irene Scherer und Welf Schröter zum Thema „Ernst und Karola Bloch – Rudi und Gretchen Dutschke: Zeugnisse einer besonderen Freundschaft“. Anhand von Textstellen, Zitaten und Briefauszügen zeichnen die beiden Referenten die Geschichte dieser Freundschaft nach. Die Mainzer Autorin Simone Frieling beschäftigt sich am 31. Januar, 18 Uhr, mit ihrem Buch „Rebellinnen“ ebenfalls dem Personenkreis um Bloch. Die Ausstellung ist bis zum 14. März zu sehen. rs

