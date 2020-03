Lesungen und Filme

Ludwigshafen.Im Monat des Weltfrauentags bietet Ludwigshafen ein Programm rund um die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Rolle der Frau. Fragen der Gleichberechtigung werden in Vorträgen, Filmvorführungen, Lesungen und Ausstellungen bis 21. März thematisiert.

Bei dem Vortrag „Lohnlücke – Altersarmut? Da ist mehr für Sie drin!“ am 17. März von elf bis 14 Uhr informieren die Gleichstellungsbeauftragen Ludwigshafens, des Rhein-Pfalz-Kreises und der Frauenverband Business and Professional Women (BPW) in der Rhein-Galerie über Lohngleichheit und drohende Altersarmut. „Insbesondere im Berufsleben sind Frauen immer noch nicht gleichberechtigt, weder bei der Bezahlung, noch in Führungspositionen“, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Daher sei es auch 100 Jahre nach dem ersten Internationalen Frauentag weiterhin wichtig, dass Frauen zusammenstehen und auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Während der Aktionstage stehen starke Frauen im Blickpunkt, wie beispielsweise Maria von Welser, die nach der Diagnose Gehirntumor nicht aufgibt. Am Montag, 9. März, um 18 Uhr spricht sie im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Straße) über den Kampf gegen den Krebs und über Unmenschlichkeit in der Gesellschaft. Um Voranmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0621/5 99 91 62.

Weltliteratur von Frauen

Autorin Simone Freiling liest am Dienstag, 10. März, um 18 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum (Walzmühlstraße) aus ihrem Buch „Ich schreibe, also bin ich“, das Porträts von Schriftstellerinnen wie Hannah Arendt und Virginia Woolf vorstellt. Es zeigt die widrigen Umstände, unter denen von Frauen geschriebene Weltliteratur entstand.

Der Aktionsmonat blickt auch auf Frauen, die Opfer im Nationalsozialismus wurden. So widmen sich eine Gedenkfeier sowie ein Vortrag den Zwangsarbeiterinnen in Ludwigshafen während der NS-Zeit: Die Gedenkfeier mit Steinruck findet am 23. März um 16.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof statt. Der Vortrag von Historikerin Tanja Penter mit anschließendem Gespräch findet im Stadtmuseum (Rathausplatz) am 26. März um 18 Uhr statt.

Auch ans Feiern ist gedacht: Am 21. März von 15 bis 18 Uhr machen Künstlerinen im Kulturzentrum „dasHaus“ Weltmusik. Dazu gibt es eine Info- und Aktionsbörse für Frauen.

Der Frauentag wird seit 1911 weltweit am 8. März gefeiert. Ziel ist, die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe sowie rechtliche Gleichstellung von Frauen voranzubringen. apt (Bild: HPH)

