Letzter Bauabschnitt

Die Instandsetzung der Buschwegbrücke zwischen Oggersheim und Melm geht auf die Zielgerade. Wie die Stadt mitteilt, laufen die Abrissarbeiten an dem Bauwerk seit Montag, 1. September. Dabei wird auf der Oggersheimer Seite die Übergangskonstruktion erneuert, was sich af alle Fahrspuren auswirkt. Laut Verwaltung werden die Arbeiten in zwei Bauphasen durchgeführt, die jeweils voraussichtlich drei Wochen dauern.

In der ersten Phase können Verkehrsteilnehmer aus Richtung Notwende-Melm und von der Wormser Straße in die Prälat-Caire-Straße fahren. Von dieser kann wiederum auch in Richtung Notwende-Melm gefahren werden. In Phase zwei kann aus Richtung Notwende-Melm die Wormser Straße befahren werden. Von dieser aus gelangen Autofahrer in die Prälat-CaireStraße und in die Notwende-Melm.

Die Umleitung von Mannheim kommend nach Melm-Notwende und in die umgekehrte Richtung erfolgt über die Sternstraße, den Bastenhorstweg, die Großpart- und die Mittelpartstraße. Die Straße „In den Weihergärten“ wird während der Bauzeit am Buschweg für den Verkehr gesperrt. Radfahrer, die von der Wormser Straße in die Notwende-Melm wollen, werden am Hans-Warsch-Platz auf die gegenüberliegende Seite geführt und müssen ihr Rad schieben. Die betroffenen Buslinien werden umgeleitet. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019