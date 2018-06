Letztes Baufeld verkauft

Anzeige

Ludwigshafen.Noch in diesem Sommer sollen die Tiefbauarbeiten auf der Brachfläche zwischen Rheinallee, Rott- und Gneisenaustraße beginnen. Eine Anlage mit 181 Wohnungen, drei Gewerbeeinheiten und einer zweigeschossigen Tiefgarage soll dort in den kommenden Monaten entstehen (wir berichteten). Jetzt hat die städtische Immobiliengesellschaft GAG das letzte Baufeld am Rheinufer Süd offiziell an den Bauherrn, die Mannheimer Diringer & Scheidel Wohnbau GmbH, verkauft.

Damit biegt das Großvorhaben, mit dem die Stadt ihr Gesicht am Rheinufer Süd gewandelt hat, endgültig auf die Zielgerade ein. „Es ist ein besonderer Tag für die GAG und für die Stadt Ludwigshafen“, kommentierte GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet den Verkauf. „Der Mut, zu buchstäblich neuen Ufern aufzubrechen, hat sich gelohnt.“ So entstand auf rund 32 Hektar ein neues Quartier am Fluss. „Mehr als 1000 neue Wohnungen, 3000 Arbeitsplätze und Investitionen in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro aus privater und öffentlicher Hand lassen uns von einer Erfolgsgeschichte sprechen“, sagte van Vliet. Die GAG als federführendes Unternehmen sei stolz auf die Entwicklung.

Ermöglicht wurde diese durch die Stilllegung der „Getreide-Walzmühle“ Mitte der 1980er Jahre. Nach ausgiebiger Planung entstand so seit Anfang der 2000er Jahre nach und nach ein Viertel mit Wohnraum im gehobenen Segment, S-Bahn-Anbindung, Senioreneinrichtungen und Freizeitmöglichkeiten. Dem Verkauf des letzten Baufelds hatte der Stadtrat im Dezember 2017 zugestimmt. jei