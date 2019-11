Licht gegen Gewalt an Frauen

Ludwigshafen.Ab Montag, 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, leuchtet Ludwigshafen eine Woche lang in der Farbe Orange. 14 Gebäude beteiligen sich an der Kampagne „Orange the World“. Ihr Ziel ist, „Licht in die Dunkelheit von Gewalt zu bringen“, sagt Karin Koch, Präsidentin des Zonta Clubs Ludwigshafen. Der Serviceclub begleitet die Aktion, die von UN Women ins Leben gerufen wurde.

