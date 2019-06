Lichterfest als Ersatz

Ludwigshafen.Als Ersatz für das Sternstraßenfest, das in diesem Jahr auch wegen hoher Auflagen ausfiel, wird laut Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) für 2020 eine ähnliche Veranstaltung an einem anderen Ort vorbereitet – im Ebertpark. Mit der Lukom laufen Gespräche, um dort das traditionsreiche Lichterfest wiederzubeleben. Dafür sei der Bereich um den Sternenbrunnen vorgesehen. Das Lichterfest soll dauerhaft in den Veranstaltungskalender aufgenommen werden, so Henkel. Im Ebertpark sei auch mehr Platz für Musik und Flohmarkt. In der Sternstraße scheide ein Fest auch deswegen aus, weil dieser Bereich wegen der Bauarbeiten zur Erneuerung der Linie 10 blockiert sei. Mit dem Termin spreche man sich mit der Arbeitsgemeinschaft der Vereine in der Nördlichen Innenstadt ab, um Überschneidungen zu verrmeiden.

Thorsten Ralle (CDU) bedauerte die Absage für dieses Jahr. „Das ist schade für die Friesenheimer und die Vereine, die sich seit langem eingebracht hatten.“ ott

