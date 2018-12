Lichterschlitten ziert den Ludwigsplatz

Ludwigshafen.Bei der Aktion „Lichterzauber“ verleihen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) markanten Plätzen, Gebäuden und Bäumen am Rheinufer und in der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit ein farbenfrohes Funkeln. Seit Mittwoch ziert nun der nach TWL-Angaben größte Lichterschlitten Deutschlands den nördlichen Kopf des Ludwigsplatzes. Vorgestellt wurde das neue, begehbare Modul von (v.l.) Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der TWL, Michael Cordier, Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft, sowie Thomas Mösl, technischer Vorstand der TWL. Insgesamt verleiht der „Lichterzauber“ dem Stadtzentrum mit rund 300 000 Lichtpunkten sowie Lichterketten mit einer Gesamtlänge von mehr als zehn Kilometern eine besondere festliche Atmosphäre. jei (Bild: Blüthner)

