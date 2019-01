Lichterzauber lockt bis Samstag

Ludwigshafen.Beeindruckende Motive wie eine begehbare Kugel am Rheinufer Süd (Bild) bietet der Lichterzauber, der noch bis zum morgigen Samstag, 26. Januar, leuchtet. Farbspiele illuminieren die Innenstadt, am Ludwigsplatz lockt ein Lichterschlitten. „In diesem Umfang ist der Lichterglanz weit und breit wohl einzigartig“, sagt Dieter Feid, Vorstand vom Hauptsponsor Technische Werke Ludwigshafen (TWL). Dank des Lichterzaubers, so der Marketing-Verein, belegte Ludwigshafen den dritten Platz beim Publikumspreis des bundesweiten Wettbewerbs „Best Christmas City“. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019