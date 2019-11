Lichterzauber mit Liebesbotschaft am Rheinufer

Ludwigshafen.Rund 300 000 Leuchten tauchen die Innenstadt beim Lichterzauber ab Montag, 25. November, in eine anheimelnde Atmosphäre. Neuer Anziehungspunkt ist in diesem Jahr der acht Meter lange und drei Meter hohe Schriftzug „I love LU“ am Rheinufer zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Gelbem Haus. Insgesamt zehn Kilometer lang sind die Lichterketten, die in den Fußgängerzonen und auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Platz verlegt wurden. Die Aktion des Marketing-Vereins wird von den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) finanziell unterstützt. Zu den beliebten Motiven zählt ein 4,5 Meter großer Lichterschlitten, der am Rheinufer steht. Der Lichterzauber wird offiziell am Montag um 18 Uhr gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz eröffnet. ott (Bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.11.2019