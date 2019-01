Lichtpunkt schließt

Ludwigshafen.Die katholische Passantenseelsorge Lichtpunkt in der Walzmühle-Passage wird am Freitag, 25. Januar, um 18 Uhr mit einer „Schluss.punkt-Andacht“ geschlossen. Danach folgt ein Stehempfang mit den kirchlichen Verantwortlichen und vor allem mit engagierten Ehrenamtlichen. Besucher sind dazu eingeladen. Vor 16 Jahren hatte das Bistum Speyer die kirchliche Einrichtung mit Gesprächsraum, Kapelle und Kerzenwand eröffnet. Mit der Lage direkt neben dem S-Bahn-Haltepunkt Ludwigshafen-Mitte hatte die Diözese Neuland bei dem pastoralen Angebot betreten. In den vergangenen Jahren wurde der Lichtpunkt aber immer weniger von einsamen oder verzweifelten Personen aufgesucht. Vor allem, nachdem die Leerstände im benachbarten Einkaufszentrum zugenommen hatten. Daher entschloss sich das Bistum, die Einrichtung angesichts von jährlich 22 000 Euro an Miet- und Sachkosten zu schließen.

Mit einem veränderten Konzept soll das Angebot jedoch im Bereich der St. Ludwig-Kirche weitergeführt werden. In dem großen Vorraum zum Gotteshaus von St. Ludwig wird eine Sitzecke für Gespräche eingerichtet. Ein Kreis von Ehrenamtlichen steht dafür bereit. Im März soll die neue Anlaufstelle starten. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019