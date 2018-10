Liederkranz gibt Jubiläumskonzert

Ludwigshafen.Als ältester Verein in Oppau und zweitältester Gesangverein in Ludwigshafen feiert der MGV Liederkranz Oppau sein 175- jähriges Bestehen mit einem Konzert am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, im Bürgerhaus Oppau. Unter dem Motto „Musik ist meine Welt“ lässt der Chor unter der Leitung von Petra Reith Werke aus der Romantik, bekannte Schlager, Volksmusik und stimmungsvolle Weinlieder erklingen. Begleitet wird er von Cyxuan To (Piano). Das Blasorchester der Kolpingkapelle Oggersheim gestaltet den Abend mit. Vier Opernsänger um Reuben Willcox (Bariton) werden a-Capella unter dem Namen Toms and Jerry einen musikalischen Ohrenschmaus bieten, etwa Spirituals und Popsongs. Durch das Programm führt Hubert Valentin Eisenhauer. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018