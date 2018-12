Lieferwagen erfasst Radler

Ludwigshafen.Bei einem Zusammenstoß mit einem Lieferwagen ist ein 68-jähriger Fahrradfahrer schwer am Kopf verletzt worden. Nach Polizeiangaben von gestern war der Lieferwagenfahrer am Freitag gegen Mittag auf der Lindenstraße in Richtung der Ortsumgehung Maudach unterwegs. Der 28-jährige Frankenthaler übersah beim Linksabbiegen den Fahrradfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war und erfasste den 68-Jährigen. Der Ludwigshafener trug keinen Helm, verletzte sich beim Zusammenprall daher schwer am Kopf und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzen ins Krankenhaus. Wie die Beamten später mitteilten, hat sich der Zustand des Radfahrers inzwischen stabilisiert. Der Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. vs

