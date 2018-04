Linie 84 fährt ab Juni im 20-Minuten-Takt

Anzeige

Bessere Anbindung an Frankenthal

Die Linien 84 und 86 erschließen die Ortsmitten von Oppau und Edigheim mit je drei Fahrten pro Stunde im 20-Minuten-Takt, so dass in der Ortsmitte nahezu ein Zehn-Minuten-Takt entsteht. Dadurch erreicht der Fahrgast sowohl Frankenthal und die Pfingstweide als auch Edigheim-West. Beachtet man die Anschlüsse am Hauptbahnhof in Frankenthal, so bietet der 20-Minuten-Takt die flexibelsten Möglichkeiten Züge am Bahnhof zu erreichen, etwa in Richtung Grünstadt oder Worms. Die Linie 84 verkehrt künftig auch an Samstagen bis 20 Uhr. Für Sonn- und Feiertage bleibt das Konzept der Linien 85, 86 und 87 bestehen. Die Linie 84 wird im Stundentakt von 9 bis 20 Uhr auf das heutige Angebot draufgesetzt.

Im Ortsbeirat kamen die Pläne bestens an: „Wir dürfen nicht erst warten, bis die Hochstraße abgerissen wird, sondern müssen jetzt den Umstieg auf Bus und Bahn schmackhaft machen“, lobte Ortsvorsteher Udo Scheuermann (SPD). Wünsche wie eine Verbindung zur Notwende/Melm oder in Richtung Sandhofen bleiben allerdings noch unerfüllt.

Vorgestellt wurden im Ortsbeirat auch die Pläne für den Ausbau der Jahnstraße. Nach Vorarbeiten der TWL und WBL soll im Oktober begonnen werden. Die Bauzeit ist mit sieben Monaten und die Kosten mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Details werden mit den Anwohnern am 8. Mai, 18 Uhr, im Oppauer Rathaus diskutiert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018