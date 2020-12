Linienbus rammt Auto - 57-Jähriger schwer verletzt

Ludwigshafen.Bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Linienbusses ist am frühen Donnerstagmorgen ein 57-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto des Mannes an der Kreuzung Friesenheimer-/Horst-Schork-Straße von dem Bus gerammt und mehrere Meter weit über die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Bus konnte nicht mehr weiterfahren. Zur Rekonstruktion des Geschehens sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Insbesondere die Insassen des Busses werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-22 22 bei den Ermittlern zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020