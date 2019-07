Linke fordern freie Trinkwasserstellen

Ludwigshafen.Die Fraktion der Linken im Stadtrat setzt sich für mehr Trinkwasserspender im Stadtgebiet ein. Wasserspender und Trinkbrunnen seien gerade in den Sommermonaten eine gesunde Lösung zum Durstlöschen und zudem ein Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz, heißt es in einer Mitteilung. Hintergrund sei eine Initiative der Landesregierung, die rund 100 neue Trinkbrunnen in rheinland-pfälzischen Kommunen fördern wolle. Ludwigshafen jedoch habe kein Interesse signalisiert. Trier dagegen habe bereits neun Schulen mit Wasserspendern ausgestattet. „Ludwigshafen sollte mit der Tochtergesellschaft TWL nachziehen und etwa am Berliner Platz, Platz der Deutschen Einheit oder Rathausplatz Zapfstellen einrichten.“ jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019