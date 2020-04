Linke fordern Schließung

Ludwigshafen.Die Linken-Fraktion hat die Vorwürfe im Zusammenhang mit Farbschmierereien am AfD-Bürgerbüro in der Ludwigstraße zurückgewiesen. Sie fordert die Partei auf, ihr „provozierendes Bürgerbüro“ in der Innenstadt zu schließen, das in Wirklichkeit ein rassistisch-ideologisches Parteibüro sei. AfD-Chef Timo Weber hatte nach dem Farbanschlag mit Verweis auf eine frühere Protestkundgebung vor dem Büro erklärt, dass die Hass- und Hetzkampagne der Ludwigshafener Linken erste Früchte trage. „Wo Hass- und Hetzkampagnen zu Hause sind, ist die AfD nicht weit“, entgegnen die Linken, die nach eigenen Angaben schon öfters Opfer von Farbanschlägen wurden. Falsche Beschuldigungen seien eine Rufschädigung, die strafrechtlich geahndet werden könne. ott

