Linke fordern Sozialquote

Ludwigshafen.Die Linken beantragen bei der Stadtratssitzung am Montag die Einführung einer Sozialquote von 30 Prozent beim Wohnungsbau. Demnach sollen bei künftigen Bebauungsplänen 30 Prozent der Wohnfläche für geförderte Wohnungen reserviert werden. Gleiches gilt bei Neubauten ab zehn Wohneinheiten aufgrund städtischer Grundstücksverkäufe und bei Projekten der städtischen Immobiliengesellschaft GAG. „Ludwigshafen braucht die Sozialquote, die in Mannheim 2018 eingeführt wurde, ohne Wenn und Aber“, sagt Fraktionschef Liborio Ciccarello. Mit den Sozialdemokraten gebe es eine Mehrheit für den Antrag.

FWG: Junge Familien fördern

Die FWG verlangt indes eine Förderung beim Verkauf von Baugrundstücken an junge Familien und möchte damit eine Art Sozialquote einführen. Die Preisentwicklung sei durch die Schieflage von Angebot und Nachfrage in Ludwigshafen außer Kontrolle geraten. So hätten sich die Kosten für Bauland in Rheingönheim seit 2014 von 300 auf 580 Euro pro Quadratmeter fast verdoppelt. Daher sei es den meisten Familien unmöglich, ein eigenes Haus in Ludwigshafen zu bauen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019