Lisa Ryzih wieder ganz oben

Ludwigshafen.Der Spitzensport in Ludwigshafen ist überwiegend weiblich. Bei der Wahl der Sportler des Jahres 2019 machte zum fünften Mal die Weltklasse-Stabhochspringerin Lisa Ryzih (ABC Ludwigshafen) das Rennen. Bei der Jugend wurde das Radsport-Supertalent Alessa-Catriona Pröpster (RSC Ludwigshafen) die Nummer eins, und als Jugendmannschaft des Jahres krönte die Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck die weibliche Handball-Jugend der TSG Friesenheim. Die Friesenheimer Bundesliga-Handballer wurden Mannschaft des Jahres.

Es bedarf keiner prophetischen Gaben, um bei der Ludwigshafener Sportlerwahl des nächsten Jahres erneut Lisa Ryzih auf dem Thron zu sehen. Denn die 31-Jährige, die als Kind mit ihrer Familie aus Omsk (Sibirien) in die Pfalz kam, wird mit größter Wahrscheinlichkeit bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio an den Start gehen – als einzige Sportlerin Ludwigshafens und möglicherweise sogar der gesamten Pfalz. „Olympia ist für uns Sportler etwas ganz Besonderes – für mich steht es noch über anderen internationalen Wettbewerben wie Welt- oder Europameisterschaften,“ sagt die Psychologie-Studentin, deren Elternhaus in Grünstadt-Sausenheim steht und die seit 2004 dem ABC Ludwigshafen angehört.

Schon jetzt ist die „Sport-Vita“ der Ausnahmeathletin mit Gold, Silber und Bronze auf internationaler und nationaler Ebene bestens ausgestattet. Lisa Ryzih wurde fast jedes Jahr in ihrer Karriere Medaillengewinnerin, holte Gold bei der Jugend-WM, U23- und Junioren-EM, war bis jetzt siebenmal deutsche Meisterin, sechsmal Vize und gehört mit Höhen von 4,75 Metern in der Halle und 4,73 Metern im Freien zu den Besten ihrer Disziplin in der Welt.

Erst 18 Jahre alt ist die Radsportlerin Alessa-Catriona Pröpster, die aus dem württembergischen Jungingen stammt, seit drei Jahren dem RSC Ludwigshafen angehört und am Lauterer Elite-Gymnasium Heinrich Heine im Januar Abitur machen wird. Wegen einer Bänderoperation ist sie derzeit außer Gefecht – ab März will die zweifache Welt- und zweifache Europameisterin im Sprint und im Keirin, vierfache deutsche Meisterin und mehrfache Vize-Welt- und -Europameisterin wieder „angreifen“.

Gerhard auf Platz zwei

Auch Marie-Christine Gerhard (Ruderverein) macht mit glänzenden nationalen und internationalen Ergebnissen auf sich aufmerksam und kam deshalb hinter Lisa Ryzih auf den zweiten Platz. Bei der Jugend wurde der Wasserski-Spezialist Christian Antoni (WSC Kurpfalz) Zweiter. Dritte bei den erwachsenen Sportlern wurden Fechterin Renate Alles (TSG Friesenheim) und Tischtennisspielerin Corinna Hochdörfer (TTC Oppau), bei der Jugend die Tennisspielerin Selina Dal (BASF-TC), die Sportgymnastin Hannah Vester (TB Oppau), und die Rudersportlerin Amelia Isabel Böhle (Ruderverein). rs

