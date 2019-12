Literarischer Schlagabtausch

Ludwigshafen.Was muss Walter falten, wenn er etwas angestellt hat? Welche Musik hört Luisa? Welche Dinosaurier-Art ist Topsi? Wie verlässt Bo sein Zimmer, als er um Mitternacht zum Friedhof will? Wie hat Petronella den Habicht vertrieben? Und wo leben Flambia und Krato? Was sich nach kniffligen Fragen anhört, können die 80 Kinder der dritten Klasse der Edigheimer Lessing-Grundschule ganz leicht beantworten. Die Fragen entstammen dem Abschlussquiz beim Klassenduell, dem Leseförderprojekt der Stadtbibliothek, das die Leiterin der Bibliothek bereits zum zweiten Mal organisiert hat: „Das Ziel ist ein Lese- und Textverständnis“, wie die Organisatorin Martina Braun formuliert: „Es ist eine Leseförderung für die Kinder und Jugendlichen.“

Die vier dritten Klassen haben ein Schulhalbjahr lang fleißig zehn Kinder- und Jugendbücher aus der Bücherkiste gelesen. Doch nicht nur sie, sondern auch Bibliothekarin Braun hat die Bücher gelesen: „Und dabei habe ich mir die Fragen rausgesucht, die beim Klassenduell beantwortet werden müssen.“ Bis zum Finale war es ein weiter Weg, denn Lesen ist bei den Kindern und Jugendlichen im Zeitalter von Internet und Smartphone alles andere als im Trend. Braun geht es aber auch darum, dass die Kinder aktiver lesen lernen: „Die meisten überfliegen den Text nur, die bekommen gar nicht mit, um was es in dem Buch geht.“ Sie lernt mit den Kindern daher, auf Details zu achten.

Zwei Mal war sie in der Schule und hat mit den Kindern gearbeitet: „Wir haben das Lesen geübt und wir haben über die Bücher gesprochen.“ Denn wichtig ist am Ende, welches Team die gelesenen Bücher am besten kennt. Dazu wurden die Klassen in zwei Gruppen geteilt, in Elefanten und in Tiger. Und in jeder dieser zwei Gruppen gab es eine Untergruppe, eine Buch-Expertengruppe, die dann die Fragen zu ihrem gelesenen Buch im Team beantworten musste. Dabei ging es auch um Schnelligkeit, die Buch-Expertengruppe der Tiger musste gegen die Buch-Expertengruppe der Elefanten antreten und wer zuerst den Buzzer drückte, der durfte die erste Antwort geben.

Auf Geschwindigkeit kommt es an

Moderatorin Hanna Hussein-Mohamad hatte es nicht leicht, den vielen gut vorbereiteten Kindern die Fragen zu stellen, die wussten oftmals die Antwort schon, bevor die Frage gestellt war. Und die Jury hatte es auch nicht leicht: Die konnten gar nicht so schnell schauen, wer denn nun zuerst den Buzzer gedrückt hatte. Fast alle Antworten der Kinder waren richtig, doch die Tiger waren schneller. Aber die Elefanten holten auf, auch sie hatten gut und aufmerksam gelesen. Doch es reichte trotz lauter Anfeuerung am Ende nicht, die Tiger hatten das Klassenduell gewonnen und durften den Eulenpokal entgegennehmen. Dabei hatten eigentlich alle 80 Kinder gewonnen: An Lese-Erfahrung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019