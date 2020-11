Ludwigshafen.Das nächste Treffen in der Reihe „Literatur bei Tisch“ der Stadtbibliothek und der protestantischen Kirche Am Lutherplatz am Freitag, 20. November, 19.30 bis 21 Uhr, findet online statt. Teilnehmer benötigen einen Computer, Laptop oder Handy und die Anwendung „Zoom“. Auf dem Programm steht wie immer Austausch über Lesestoff. Anmeldung an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020