LKR beantragen Jugendparlament

Ludwigshafen.Die Liberal-Konservativen-Reformer (LKR) Ludwigshafen fordern für die Chemiestadt die Einrichtung eines Jugendgemeinderats. Paragraph 16c der Gemeindeordnung sehe vor, dass die Gemeinde bei Planungen und Vorhaben mit Interessensberührungen von Kindern und Jugendlichen diese in angemessener Weise beteiligt, begründet Fraktionschef Andreas Kühner. Kommunen wie Limburgerhof, Kaiserslautern oder Worms hätten bereits Jugendvertretungen eingeführt. „Wir sind der Auffassung, dass auch in Ludwigshafen die Zeit überreif ist“, so Kühner. Die Fraktion will den Antrag bei der nächsten Stadtratssitzung am 15. April stellen. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019