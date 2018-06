LKR verlangt Auskünfte

Anzeige

Ludwigshafen.Zu dem überraschenden Wechsel an der Spitze der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) will die LKR nähere Auskünfte. Für die Stadtratssitzung am Montag stellt die Fraktion eine Anfrage über die „Nacht- und Nebel-Aktion“. Dabei geht es insbesondere um die kommissarische Berufung des Kämmerers Dieter Feid (SPD) zum kaufmännischen TWL-Vorstand. Die LKR möchte wissen, wie sich dieser Schritt „beamtenrechtlich darstellen“ lasse, da es sich bei der Vorstandstätigkeit bislang um eine Vollzeitstelle gehandelt habe. Wegen „grundlegender Meinungsverschiedenheiten“ zu den Baukosten des Gründerzentrums „Freischwimmer“ hatte der Aufsichtsrat vor zwei Wochen beschlossen, sich zum 1. Juni von den Vorständen Reiner Lübke und Hans-Heinrich Kleuker zu trennen. ott