Lkw-Auflieger in Schieflage

Ludwigshafen.Mit einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Spezialfirma ist das Umstürzen eines Lkw-Aufliegers auf der Buschwegbrücke verhindert worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag verrutschte am Donnerstag gegen 16.15 Uhr beim Abbiegen des Lkw in die Prälat-Caire-Straße der Container auf dem Auflieger, wodurch dieser fast auf den Gehweg kippte. Dank der Feuerwehr und einer Spezialfirma mit Kran wurde der Container in die richtige Position gebracht. Dabei fiel auf, dass ein zweiter Container auf der Zugmaschine nicht verriegelt war. Bevor der 61-jährige Fahrer losfahren konnte, kontrollierten die Beamten die Sicherung der Ladung. ott

