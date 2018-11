Lob für jahrzehntelangen Einsatz

Von unserer Mitarbeiterin

Julia Glöckner

Ludwigshafen. Mit den Ehrenzeichen in Gold und Silber hat das Land Rheinland-Pfalz im Gesellschaftshaus der BASF mehr als 20 Feuerwehrleute aus Ludwigshafen ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung wurde Brandinspektor Erich Wörtche von der BASF-Werksfeuerwehr zuteil: Er erhielt das Deutsche Ehrenkreuz in Silber.

Die Ehrenzeichen sind eine Auszeichnung für den pflichtbewussten Schutz von Gemeinwohlinteressen über 35 und 25 Jahre. „Besonders der jahrzehntelange selbstlose Einsatz, der stets abrufbar und oftmals unter Einsatz des eigenen Lebens durchgeführt wird, sowie das fortlaufende Bewältigen von immer weiter wachsenden Aufgaben zeichnen die geehrten Männer aus“, sagte Kämmerer Dieter Feid. „Die Werkstore der Industrie und der Rhein sind keine Grenzen, sondern Schnittstellen der gemeinsamen Arbeit, um den größten zusammenhängenden Chemiestandort der Welt zu schützen, den viele Gefahrguttransporter tagtäglich passieren.“

Hans-Georg Balthasar vom Landesfeuerwehrverband vergab das deutsche Feuerwehrehrenzeichen in Silber an Brandinspektor Erich Wörtche. „Erich Wörtche hat nicht nur nach seiner Werksfeuerwehr geschaut“, sagte er in der Laudatio: „Er hat für alle gewirkt und war seinen Kameraden ein Motor, wenn er den Bereich Ausbildung und die Verbandsarbeit gestärkt hat und in Referaten sein Fachwissen vermittelt hat. Die Interessen der Feuerwehr hat er nach außen vertreten.“

Handwerk als gute Basis

„Wer einmal vom Handwerk zur Feuerwehr wechselt, will nicht mehr zurück in den alten Beruf“, sagte der leitende Branddirektor Stefan Bruck bei der Feier. Er erhielt selbst das goldene Ehrenzeichen. Schon während seiner Ausbildung zum Wasserinstallateur hatte er bei der freiwilligen Feuerwehr angefangen. „Handwerker eigenen sich durch ihre praktischen technischen Fertigkeiten besonders. Ich habe mein Studium der Wärmetechnik nur gemacht, um in den gehobenen Dienst gehen zu können. Ich mag meinen Beruf so gerne, weil ich jeden Tag etwas Neues erlebe. Wir helfen immer, gleich, auf welches Szenario wir treffen.“

„Als ich noch bei der Jugendfeuerwehr war, waren die beruflich tätigen Feuerwehrleute meine Vorbilder“, erzählt Thomas Greve, der sich mit seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker eine erste Tür in den Beruf öffnete. Mit demselben Ziel studierte er danach Sicherheitstechnik, so dass er direkt in den gehobenen Dienst ging. „Ich fange morgens nicht mit dem Gefühl an, einen Arbeitstag zu beginnen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Den Grund für Nachwuchsprobleme sieht Greve nicht in der fehlenden Attraktivität des Berufs. Vielmehr halte der lange Ausbildungsweg viele junge Menschen davon ab, in den Beruf zu gehen. Eine Ausbildung wie etwa eine Handwerkslehre sei Voraussetzung. Auch die niedrige Besoldung während der ersten beiden Ausbildungsjahre bei der Berufsfeuerwehr führte Greve als Grund an. Hier sei der Gesetzgeber in der Pflicht, die Ausbildungswege den Anforderungen im Beruf anzupassen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018