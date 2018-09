Lokalderby mit BSC

Ludwigshafen.In der Fußball-Bezirksliga gibt es am Samstag, 14.30 Uhr, wieder ein Lokalderby zwischen dem Ex-Landesligisten BSC Oppau (8.) und dem Aufsteiger ESV 1927 (6.). Beide Teams haben nach ihren jüngsten Niederlagen etwas gut zu machen. Die Oppauer sind „Minimalisten“ mit erst sieben Toren in ebensovielen Spielen und sogar erst sechs Gegentreffern. Dreimal mehr Tore hat bereits die ESV-Defensive kassiert. Für Spitzenreiter SV Ruchheim wartet am Sonntag, 15 Uhr, beim Neunten FC Lustadt eine schwere Auswärtsaufgabe. Wie man den FC Lustadt besiegt, zeigte der SV Südwest mit einem 3:0 gegen die Südpfälzer – nun will der angriffsstarke SV Ruchheim das Ergebnis kopieren.

In der Landesliga ist der Tabellenletzte Ludwigshafener SC am Sonntag, 15 Uhr, beim Zweiten VfR Grünstadt wohl kaum in der Lage, seine Negativserie zu beenden. rs

