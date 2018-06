Anzeige

Ludwigshafen.Es gab jede Menge zu tun für die Mitglieder des Radsportclubs (RSC) Ludwigshafen in den vergangenen Tagen. „Wir haben Gräser und Grünzeug zurückgeschnitten, den Beton mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet und kleinere Löcher ausgebessert“, berichtet Vereinsvorstand Hermann Ballosch. „Bis Mittwoch wird die Bahn aber in sehr gutem Zustand sein“, verspricht er. Dann werden sich nämlich auf der Rennstrecke im Stadtteil Friesenheim bei der vierten „Sixdays-Night“ lokale und internationale Größen des Radrennsports spannende Wettkämpfe liefern. An den Start gehen unter anderem die Olympiasiegerin Miriam Welte (Kaiserslautern) und Straßenprofi Pascal Ackermann (Kandel).

Die Idee zu dem Wettkampfabend im Ludwigshafener Oval, der in Anlehnung an die klassischen Sechs-Tage-Rennen „Sixdays-Night“ genannt wurde, hatten die Verantwortlichen vor vier Jahren. Seitdem ist die Veranstaltung kontinuierlich gewachsen. „2017 hat sich das Ereignis für den Verein das erste Mal gerechnet“, erklärt Ballosch. „Deshalb war es für uns auch gar keine Frage, dass die ,Sixdays-Night’ dieses Jahr wieder stattfindet.“

Radrennen in Friesenheim Bei der „Sixdays-Night“ treten am Mittwoch, 4. Juli, von 18 bis 22 Uhr Radsport-Profis im Oval in der Weiherstraße 20 gegeneinander an. Der Eintritt kostet acht Euro im Vorverkauf und neun Euro an der Abendkasse. Es gibt Imbissstände. Disziplinen: Friesenheimer Jagdrennen, Ausscheidungsfahren, La Ola Sprint, Rundenrekordfahren, Der längste Start – 333,33-Meter-Sprint. Infos im Internet: www.ludiwgshafener-sixdays-night.de

Langer Dornröschenschlaf

Mit dem Radsport-Spektakel will der RSC Ludwigshafen versuchen, den Glanz vergangener Tage auf das Friesenheimer Renn-Oval zurückzuholen. Über viele Jahre hinweg hatte der Vorgängerverein RC 1889 Friesenheim große Radsportler wie Otto Meyer hervorgebracht. Doch irgendwann fiel die Rennbahn in der Nähe des Willersinnweihers in einen Dornröschenschlaf. 20 Jahre lang lag die Anlage brach, ehe der RSC ihr neues Leben einhauchte. „Es war nicht einfach, den Sport hier wieder zu etablieren“, sagt Andreas Gensheimer, sportlicher Leiter der „Sixdays-Night“. Einfach nur ein Rennen auszuschreiben habe da nicht gereicht. „Wir mussten einiges in die Anlage investieren und es war mühsam, Partner aus der Wirtschaft zu finden, die das Event unterstützen.“ Rund 40 000 Euro habe der Verein in den vergangenen fünf Jahren in die Rennbahn und die Infrastruktur gesteckt, alles aus eigener Tasche.