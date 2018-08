LSC empfängt japanischen Serienaufsteiger

Ludwigshafen.Eine internationale Premiere gibt es am Sonntag, 15 Uhr, für den Ludwigshafener Amateurfußball in Gartenstadt: Der Verbandsligaabsteiger Ludwigshafener SC steht in der Landesliga Ost im dritten Saisonspiel dem Aufsteiger FC Basara Mainz gegenüber – ein erst vor vier Jahren gegründeter japanischer Fußballclub. Seit dem ersten Auftritt 2014 wurde der FC Basara (zu Deutsch: Diamanten) viermal hintereinander Meister und stieg jedes Jahr auf. Nun spielen die Japaner in der Landesliga und feierten an den ersten beiden Spieltagen zwei 1:0-Siege. Ihr Ludwigshafener Gegner LSC steht nach zwei Niederlagen und 0:10 Toren auf dem letzten Tabellenplatz.

In der Bezirksliga Vorderpfalz gibt es bereits am Freitag, 18.45 Uhr, ein Derby: Der Erste SV Südwest trifft auf den Zweiten SV Ruchheim – ein echtes Topspiel zweier Überraschungsmannschaften. Noch ohne Niederlage, aber auch ohne Sieg ist der Landesligaabsteiger BSC Oppau nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt. Nun geht es am Samstag, 18 Uhr, zum Aufsteiger VfR Frankenthal. Der Oppauer Gegner kassierte in den ersten beiden Saisonspielen jeweils 2:4-Niederlagen. Aus Oppauer Sicht könnte es so weiter gehen.

Ganz andere Sorgen hat der Aufsteiger ESV 1927 Ludwigshafen nach zwei Niederlagen und dem letzten Tabellenplatz: Er will am Samstag, 17 Uhr, auf der Bezirkssportanlage West gegen den FSV Freimserhsiem erstmals punkten. rs

