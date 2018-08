LSC spielt gegen Gimbsheim

Ludwigshafen.In der Fußball-Landesliga muss der Ludwigshafener SC nach der 0:3-Pleite gegen SV Büchelberg am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Gimbsheim antreten. Dieser wird als Geheimtipp für den Titel gehandelt – gegen die Gartenstädter sind die Rheinhessen deshalb Favoriten. Der BSC Oppau will in der Bezirksliga am Samstag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den FV Freinsheim punkten. Der ASV Maxdorf tritt am Samstag, 15.30 Uhr, beim SV Südwest Ludwigshafen an. Das zweite Derby steigt am Sonntag, 15 Uhr, zwischen dem SV Ruchheim und dem Neuling ESV 1927 Ludwigshafen. Die Ruchheimer sind gut in Form, wie ihr 3:0-Sieg bei der FG 08 Mutterstadt bewies. Anders die Eisenbahner, deren einziges Ziel „Klassenerhalt“ lautet. r

