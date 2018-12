Ludwigshafen: 18-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Ludwigshafen.Ein 18-Jähriger soll am Montagabend in Ludwigshafen mit einem Messer auf einen Gleichaltrigen eingestochen und ihn dabei schwer verletzt haben. Der Jugendliche ließ sich widerstandslos zu Hause festnehmen und befindet sich seit Dienstag in Untersuchungshaft. Der Verletzte kam ins Krankenhaus und wurde operiert. Sein Zustand ist stabil.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten, soll es am Montag, kurz nach 20 Uhr, in der Hemshofstraße in einem Hinterhof zu einem Streit zwischen den beiden 18-Jährigen gekommen sein. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll der Beschuldigte ein Messer aus der Hosentasche gezogen und auf den Oberkörper seines Kontrahenten eingestochen haben. Der Geschädigte wurde am Bauch getroffen, konnte aber noch wegrennen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich der Mitteilung zufolge um einen in Deutschland geborenen türkischen Staatsbürger, der Verletzte ist demnach ein deutsch-griechischer Staatsbürger.

Der Beschuldigte wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Der 18-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.