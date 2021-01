Ludwigshafen: 2800 Corona-Bußgeldverfahren seit Oktober

Ludwigshafen.Das Ludwigshafener Ordnungsamt hat seit Oktober knapp 2800 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeleitet. Das teilte Martin Graf, Bereichsleiter Öffentliche Ordnung, am Freitag in einer Video-Pressekonferenz mit. Der Großteil, nämlich rund 2400 Fälle, seien Verstöße gegen die Maskenpflicht in der Innenstadt gewesen, etwa 300

